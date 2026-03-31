Incidente tra auto e bicicletta morto il ciclista | dopo l' impatto è finito nel fosso

Nella mattinata di martedì 31 marzo, nella zona dell'Alta Padovana, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'automobile e una bicicletta. Dopo lo scontro, il ciclista è finito nel fosso e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - Incidente mortale nella mattinata di martedì 31 marzo nell'Alta Padovana: nello scontro tra un'automobile e una bicicletta è morta la persona che viaggiava sul mezzo a due ruote. L'incidente L'incidente è avvenuto alle 7.25 in via Bocchiero, all'incrocio con via dei Laghi, nel territorio di San Giorgio in Bosco. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri. Il ciclista dopo l'urto è finito nel fosso lungo la carreggiata e nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto. Sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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