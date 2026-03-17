Oggi a Milano, poco prima delle 13, un'auto ha investito un ciclista in via Belisario. La donna coinvolta, di 49 anni, si trova in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre si svolgeva il recupero delle persone e la ricostruzione dell’incidente.

Milano, 17 marzo 2026 – Un drammatico schianto è avvenuto oggi a Milano poco prima delle 13 in via Belisario. Qui, nella zona Buonarroti, una ciclista 49enne è stata investita da un auto guidata da un 85enne. La donna ha riportato traumi multipli ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda: le sue condizioni sarebbero molto gravi. L' anziano al volante dell’auto invece ha riportato un trauma al torace ed è stato portato al Fatebenefratelli in codice giallo. Soccorsi immediati. Sul posto sono subito giunti massicci soccorsi del 118, con automedica e due ambulanze. Allo stesso tempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto investe ciclista in via Belisario: gravissima una 49enne

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