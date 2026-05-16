Auto falcia pedoni a Modena | ci sono due feriti gravi | Fermato il trentenne al volante

Un incidente si è verificato a Modena, dove una vettura ha falciato circa dieci pedoni. Due persone sono state trasportate in condizioni gravi. Dopo aver investito i pedoni, l’auto ha proseguito la sua corsa e si è schiantata contro la vetrina di un negozio. Il conducente del veicolo, un uomo di 30 anni, è stato fermato poco dopo. È in corso un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono 7 feriti, almeno due sarebbero in grave condizioni, come riferisce il sindaco Massimo Mezzetti. E' successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un italiano di seconda generazione di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto, ma si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ultimora: Modena, auto falcia una decina di pedoni. Ci sono feriti gravi, una donna perde le gambe

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