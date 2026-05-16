Auto falcia pedoni a Modena | quattro feriti gravi | Fermato il guidatore | è Salim El Koudri ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato

Da tgcom24.mediaset.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un'auto ha investito circa dieci pedoni, causando quattro feriti gravi, tra cui una donna a cui sono state amputate le gambe. Dopo l'incidente, l'uomo alla guida è stato fermato dalle forze dell'ordine; si chiama Salim El Koudri. Testimoni riferiscono che, dopo aver investito le persone, l'autista ha estratto un coltello e ha ferito alcuni che tentavano di bloccarlo. L'indagato avrebbe agito con rancore, motivato da presunti episodi di bullismo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: gravissimi una donna di 55 anni, che ha avuto le gambe amputate dallo schianto, e un uomo di 52 anni. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato, si chiama Salim El Koudri: ha 31 anni, laureato in Economia, è nato a Seriate (Bergamo) il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito "per rancore perché si sentiva bullizzato". Esclusa, dunque, la pista del terrorismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

auto falcia pedoni a modena quattro feriti gravi fermato il guidatore 232 salim el koudri ha agito con rancore perch233 si sentiva bullizzato
© Tgcom24.mediaset.it - Auto falcia pedoni a Modena: quattro feriti gravi | Fermato il guidatore: è Salim El Koudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Auto falcia pedoni a Modena, le immagini delle telecamere di sorveglianza

Video Auto falcia pedoni a Modena, le immagini delle telecamere di sorveglianza

Sullo stesso argomento

Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il guidatore: è Salim el Koudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato"Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico.

Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il guidatore: è Salim Elkoudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato"Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico.

auto falcia pedoni aTerrore a Modena: falcia pedoni con l'auto, quattro feriti graviLa Citroen C3 grigia piomba all'improvviso e investe prima una bici e un gruppo di persone a piedi alla sua destra, puntando verso il marciapiede. Poi continua la sua corsa zigzagando e infine girando ... ansa.it

auto falcia pedoni aAuto falcia i pedoni a Modena, cosa è successo? L'impatto, i feriti, la fuga e l'intervento dei passanti. La ricostruzionePaura e caos nel cuore di Modena, dove nel pomeriggio di sabato un’auto ha travolto diversi passanti lungo via Emilia Centro, una delle zone più frequentate della ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web