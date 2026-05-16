Auto falcia pedoni a Modena | quattro feriti gravi | Fermato il guidatore | è Salim El Koudri ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato

A Modena, un'auto ha investito circa dieci pedoni, causando quattro feriti gravi, tra cui una donna a cui sono state amputate le gambe. Dopo l'incidente, l'uomo alla guida è stato fermato dalle forze dell'ordine; si chiama Salim El Koudri. Testimoni riferiscono che, dopo aver investito le persone, l'autista ha estratto un coltello e ha ferito alcuni che tentavano di bloccarlo. L'indagato avrebbe agito con rancore, motivato da presunti episodi di bullismo.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: gravissimi una donna di 55 anni, che ha avuto le gambe amputate dallo schianto, e un uomo di 52 anni. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato, si chiama Salim El Koudri: ha 31 anni, laureato in Economia, è nato a Seriate (Bergamo) il 30 marzo 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito "per rancore perché si sentiva bullizzato". Esclusa, dunque, la pista del terrorismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Auto falcia pedoni a Modena, le immagini delle telecamere di sorveglianza

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