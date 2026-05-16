Auto falcia pedoni a Modena chi è l’uomo Sconvolgente

Da thesocialpost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Modena si è verificato un incidente grave nel pomeriggio, quando un'auto ha investito alcuni pedoni, provocando feriti e un grande scompiglio tra la gente presente. La polizia ha immediatamente intervenuto sul luogo, evacuando la zona e avviando le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare l’uomo alla guida. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle sue generalità o sulle cause che hanno portato all’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un drammatico evento ha sconvolto il cuore pulsante di Modena nel corso del pomeriggio, lasciando una scia di panico e sangue tra le strade del centro storico. Un’automobile, che procedeva a velocità sostenuta e apparentemente fuori controllo, ha improvvisamente cambiato traiettoria andando a impattare violentemente contro la folla di passanti. In quel momento, la zona pedonale era particolarmente affollata da cittadini e turisti che passeggiavano tranquillamente, ignari del pericolo imminente. Il bilancio provvisorio parla di circa una decina di pedoni falciati dal mezzo in corsa, con scene di profonda disperazione e urla che hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei negozianti e dei residenti della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

auto falcia pedoni a modena chi 232 l8217uomo sconvolgente
© Thesocialpost.it - Auto falcia pedoni a Modena, chi è l’uomo. Sconvolgente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Modena, auto falcia pedoni: 4 feriti gravi. Bloccato un uomo

Leggi anche: Modena, uomo in auto falcia pedoni. Testimoni: «Andava a 100 all'ora, le persone volavano». L'uomo accoltellato: «Mi ha preso al cuore e alla testa, poi l'ho neutralizzato»

auto falcia pedoni aModena, falcia pedoni con l'auto a 100 km/h, poi tenta la fuga a piedi accoltellando passante. Sette feriti, 2 gravi. Una donna perde le gambeUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E' successo su via Emilia centro, con la ... ilmessaggero.it

auto falcia pedoni aFalcia in auto pedoni e tenta di accoltellare un passante a Modena, 7 feritiDIRETTA: due persone sono in gravi condizioni, una donna perde entrambe le gambe. Fermato un 30enne di origini nordafricane. I testimoni: Andava a 100 all'ora (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web