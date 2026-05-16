Nel centro di Modena si è verificato un incidente grave nel pomeriggio, quando un'auto ha investito alcuni pedoni, provocando feriti e un grande scompiglio tra la gente presente. La polizia ha immediatamente intervenuto sul luogo, evacuando la zona e avviando le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare l’uomo alla guida. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle sue generalità o sulle cause che hanno portato all’incidente.

Un drammatico evento ha sconvolto il cuore pulsante di Modena nel corso del pomeriggio, lasciando una scia di panico e sangue tra le strade del centro storico. Un’automobile, che procedeva a velocità sostenuta e apparentemente fuori controllo, ha improvvisamente cambiato traiettoria andando a impattare violentemente contro la folla di passanti. In quel momento, la zona pedonale era particolarmente affollata da cittadini e turisti che passeggiavano tranquillamente, ignari del pericolo imminente. Il bilancio provvisorio parla di circa una decina di pedoni falciati dal mezzo in corsa, con scene di profonda disperazione e urla che hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei negozianti e dei residenti della zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto falcia pedoni a Modena, chi è l’uomo. Sconvolgente

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