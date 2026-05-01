Al via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato | folla e curiosità all' inaugurazione nel centro storico

È iniziata la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno, con un'ampia partecipazione di pubblico durante l'inaugurazione. La manifestazione, che si svolge fino a domenica 3 maggio, propone un’immersione nel Medioevo attraverso rievocazioni storiche, artisti di strada e rappresentazioni teatrali. La piazza principale e le vie adiacenti sono state animate da visitatori e operatori, creando un’atmosfera vivace e ricca di interesse.

Taglio del nastro salutato da una grande partecipazione di pubblico per la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che è in corso di svolgimento nel centro storico di Salerno, dove fino a domenica 3 maggio sarà un tuffo nel Medioevo con rievocazioni storiche, artisti itineranti, spettacoli teatrali.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco MercatelloTutto pronto per l'anteprima XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che si svolgerà nelle strade, nei vicoli e nelle piazze del Centro storico di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco Mercatello; Fiera del Crocifisso Ritrovato, giovedì 30 il taglio del nastro; Nel fuoco del tempo, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: la presentazione al Comune. Fiera del Crocifisso Ritrovato 2026: Salerno torna nel Medioevo dal 30 aprile al 3 maggioDal 30 aprile al 3 maggio 2026 il centro storico di Salerno tornerà a vivere le atmosfere del Medioevo con la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato, una ... zon.it L’esperienza di un viaggio virtuale di 3 minuti nella Piazza dei Barbuti, ricostruita in 3D, com’era all’epoca dei longobardi, da Alberto Capobianco, nell’ambito ...Dal 30 aprile al 3 maggio, nell’ambito della XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, sarà possibile vivere, in soli tre minuti, indossando ... gazzettadisalerno.it Salerno, ritorna la “Fiera del Crocifisso Ritrovato” "Nel pomeriggio di ieri, in piazza Alfano I, inaugurata la nuova edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato" Continua a leggere sul nostro sito! #appuntamenti #bottegaSanLazzaro #crocifissoRitrovato - facebook.com facebook