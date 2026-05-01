Al via la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato | folla e curiosità all' inaugurazione nel centro storico

Da salernotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico di Salerno, con un'ampia partecipazione di pubblico durante l'inaugurazione. La manifestazione, che si svolge fino a domenica 3 maggio, propone un’immersione nel Medioevo attraverso rievocazioni storiche, artisti di strada e rappresentazioni teatrali. La piazza principale e le vie adiacenti sono state animate da visitatori e operatori, creando un’atmosfera vivace e ricca di interesse.

Taglio del nastro salutato da una grande partecipazione di pubblico per la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato che è in corso di svolgimento nel centro storico di Salerno, dove fino a domenica 3 maggio sarà un tuffo nel Medioevo con rievocazioni storiche, artisti itineranti, spettacoli teatrali.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Temi più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato: anteprima il 25 aprile al Parco Mercatello; Fiera del Crocifisso Ritrovato, giovedì 30 il taglio del nastro; Nel fuoco del tempo, torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato: la presentazione al Comune.

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