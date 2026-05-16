Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, un’auto ha investito una decina di persone in una zona di Modena. Un drone ha sorvolato l’area subito dopo l’incidente, riprendendo la scena dall’alto. Le riprese mostrano il punto dell’impatto e la disposizione delle persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e assistito i feriti. La dinamica dell’accaduto è al momento sotto indagine.

Il drone in volo sopra al punto dove un’auto ha travolto una decina di passanti a Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio. L’impatto si è verificato attorno alle 16.30. Alla guida della Citroen C3 c’era un uomo di 31 anni, Salim El Kudri, nato a Seriate e cresciuto nel Modenese. L’uomo, in passato, è stato sottoposto in passato a cure psichiatriche. Al momento non sono noti i motivi del suo gesto. In totale si contano 8 persone ferite, cinque donne e tre uomini. Due di loro sono gravissimi, ricoverati all’ ospedale Maggiore di Bologna in rianimazione. La loro prognosi resta riservata. Hanno entrambi 55 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto contro la folla a Modena: l’area degli investimenti vista dal drone dopo l’impatto

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