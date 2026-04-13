A Pisa, la Scuola Sant’Anna ha presentato un progetto di auto a guida autonoma, segnando un passo avanti nello sviluppo di tecnologie per la mobilità senza conducente. L’iniziativa mira a testare sistemi di intelligenza artificiale che permettono ai veicoli di muoversi senza intervento umano. La città si conferma così come un centro di ricerca attivo nel settore dei trasporti innovativi, con sperimentazioni e studi in corso.

PISA – Pisa si conferma laboratorio d’eccellenza per l’innovazione tecnologica applicata ai trasporti. La Scuola Superiore Sant’Anna ha infatti svelato un innovativo prototipo di vettura ibrida senza conducente, basata su un’architettura informatica modulare e completamente aperta. Il progetto punta a rivoluzionare i sistemi di intelligenza artificiale legati alla mobilità, permettendo al software del veicolo di evolversi nel tempo e di “apprendere” progressivamente le dinamiche del contesto stradale. Il cuore di questa tecnologia è stato sviluppato dai ricercatori del Laboratorio ReTiS, struttura afferente all’Istituto TeCIP. A coordinare le operazioni è il professor Giorgio Buttazzo, supportato da un team di esperti composto da Alessandro Biondi, Mauro Marinoni e Luigi Pannocchi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Intelligenza artificiale al volante: la Scuola Sant’Anna lancia la sua auto a guida autonoma

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