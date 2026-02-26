Waymo ha dato il via a nuovi test di veicoli a guida autonoma nelle città di Chicago e Charlotte, preparando il terreno con attività di mappatura manuale e raccolta di dati. Le aziende del settore continuano a esplorare queste aree per migliorare le tecnologie di guida automatica e raccogliere informazioni utili per lo sviluppo futuro. Le sperimentazioni si inseriscono in un quadro di espansione delle prove sul campo.

Waymo amplia l’interesse per i veicoli a guida autonoma annunciando test in loco a Chicago e Charlotte, con attività preliminari di mappatura manuale e raccolta di dati iniziali. I veicoli operano con un conducente a bordo per analizzare condizioni stradali locali, pattern di traffico e scenari limite che emergono solo guidando realmente per le strade urbane. Le prove mirano a perfezionare l’adattamento del sistema alle peculiarità di ciascuna area, affrontando le sfide tipiche della navigazione autonoma in contesti urbani e dinamici. Chicago presenta condizioni climatiche severe e traffico intenso, con scenari che includono neve, ghiaccio e variazioni dei tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Waymo avvia test auto a guida autonoma a chicago e charlotte

