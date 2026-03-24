Il Milan ha annunciato ufficialmente una tournée estiva in Australia, che si svolgerà tra il Mondiale e l'inizio del campionato. La squadra è già arrivata a Perth, dove si svolgeranno alcune delle partite previste. La città di Perth è stata confermata come meta principale, con la possibilità di un secondo appuntamento nella stessa zona. La tournéè farà parte del programma pre-campionato del club.

Il Milan guarda già alla prossima estate e prepara una nuova tournée internazionale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri torneranno in Australia per il precampionato, confermando una scelta già adottata nella scorsa stagione. Dopo l’esperienza del 2025, il club è pronto a volare nuovamente dall’altra parte del mondo. La candidata principale a ospitare le partite è di nuovo Perth, la stessa città in cui si sarebbe dovuta giocare Milan-Como. Lo scorso anno il Diavolo aveva chiuso il tour proprio in Australia, dopo aver affrontato Arsenal e Liverpool tra Singapore e Hong Kong. L’estate 2026 si preannuncia però più complessa. Il Mondiale rischia di far slittare il rientro di molti giocatori, costringendo Massimiliano Allegri a gestire una preparazione atipica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, confermata la tournée estiva in Australia: Perth candidata al bis

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