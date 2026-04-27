Un esemplare adulto di squalo mako, con una ferita evidente, si è avvicinato a una barca da diporto mentre si trovava al largo di Gallipoli. Secondo quanto riferito, lo squalo avrebbe urtato l’imbarcazione, generando momenti di preoccupazione tra i diportisti presenti. Non si sono registrati danni alla barca né feriti tra le persone a bordo. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione di chi si trovava in mare in quella zona.

Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un’imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. Il racconto dell’impatto A raccontare l’episodio sui social è stato Giuseppe Zacà, che ha diffuso il video, poi ripreso da diversi quotidiani online: «Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico». Le possibili cause e il precedente Lo squalo avrebbe colpito la parte anteriore dell’imbarcazione, forse innervosito dalla ferita e dal rumore del motore.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Squalo mako urta barca al largo di Gallipoli, paura tra i diportisti

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