Sabato, nelle acque vicino all’isola di Rottnest, un subacqueo di 38 anni è stato attaccato e ucciso da uno squalo. La polizia locale ha confermato l’incidente e sta conducendo le indagini. La vittima si trovava in mare mentre praticava pesca subacquea in quella zona, nota meta turistica. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco o sul tipo di squalo coinvolto. La zona rimane sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Sabato, secondo la polizia locale, uno squalo ha ucciso un subacqueo al largo dell’isola di Rottnest, una destinazione turistica australiana. L’uomo di 38 anni stava pescando in apnea con un amico quando è stato attaccato su una barriera corallina vicino alla costa sud-occidentale dell’Australia, ha detto il sergente di polizia dell’Australia occidentale Michael Wear. La vittima si trovava vicino a una barca per le immersioni quando è stata morsa alle gambe e le ferite erano “piuttosto gravi”, ha aggiunto Wear. È stato portato su quella barca per un chilometro fino all’isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarlo. I bagnini hanno riferito che uno squalo bianco di cinque metri era stato visto nelle vicinanze prima dell’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, squalo attacca e uccide un 38enne che stava pescando

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Australia, squalo bianco gioca con i pescatori

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