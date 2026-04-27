Al largo di Gallipoli, un esemplare di squalo mako con una ferita evidente si è avvicinato a un motoscafo durante una battuta di pesca. Secondo quanto riferito, lo squalo avrebbe urtato la barca, creando momenti di tensione tra i presenti. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha attirato l’attenzione su eventuali conseguenze di incontri tra specie marine e imbarcazioni.

Momenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un ’imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovavano alcuni diportisti. A raccontare l’episodio sui social è stato Giuseppe Zacà che ha diffuso il video, ripreso da diversi quotidiani online: “Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico”. Lo squalo avrebbe colpito la parte anteriore della barca, forse innervosito dall’essere ferito e dal rumore del motore dell’imbarcazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Squalo mako ferito attacca motoscafo durante battuta di pesca a Gallipoli

Un grosso squalo Mako attacca una barca di pescatori, terrore al largo di Gallipoli

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