Paura a Gallipoli grosso squalo attacca un’imbarcazione

A largo di Gallipoli, in provincia di Lecce, alcuni diportisti hanno vissuto momenti di paura quando un grande esemplare di squalo mako si è avvicinato e ha attaccato un’imbarcazione. L’episodio si è verificato nel mare vicino alla costa pugliese, creando scompiglio tra coloro che si trovavano in acqua. Non sono stati riportati feriti, ma la presenza dello squalo ha destato preoccupazione tra i presenti.

(Adnkronos) – Momenti di terrore al largo di Gallipoli, in provincia di Lecce in Puglia, dove alcuni diportisti si sono trovati 'faccia a faccia' con un grande esemplare di squalo mako. L'animale ha urtato violentemente la loro imbarcazione mentre si trovavano non troppo distanti dalla costa. Il tutto è stato documentato in un video poi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Squalo mako attacca barca a Gallipoli: video virale, paura in mare nel Salento Notizie correlate Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli, paura per i pescatori: la scena ripresa in un videoUno squalo ha colpito una barca al largo di Gallipoli: momenti di paura per i diportisti che erano a bordo e hanno ripreso la scena in un video... Squalo mako urta barca al largo di Gallipoli, paura tra i diportistiMomenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un’imbarcazione da diporto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori; Gallipoli, un grosso squalo attacca la prua di un motoscafo: paura a bordo per i pescatori; Gallipoli, grosso squalo Mako urta un motoscafo al largo: momenti di paura; Grosso squalo attacca un'imbarcazione, momenti di terrore a Gallipoli. Paura a Gallipoli, grosso squalo attacca un'imbarcazioneMomenti di terrore al largo di Gallipoli, in provincia di Lecce in Puglia, dove alcuni diportisti si sono trovati 'faccia a faccia' con un grande esemplare di squalo mako. L'animale ha urtato violente ... adnkronos.com Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatoriMomenti di paura al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, con una vistosa ferita, avrebbe urtato un'imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca. A bordo si trovava ... rainews.it ISRAELE: SINDACI DELLE CITTA' DEL NORD CHIUDONO SCUOLE PER PAURA DEI RAZZI I sindaci delle città lungo il confine tra Israele e Libano hanno annunciato la chiusura di tutte le scuole a partire da martedì, a seguito dei continui lanci di razzi e dro - facebook.com facebook Alla cena con Trump: gli spari, la paura e la fuga. “Attentato al presidente” x.com