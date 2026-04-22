Più comfort ed efficienza energetica | il nuovo volto delle ristrutturazioni in Italia

Negli ultimi anni in Italia si è assistito a un aumento delle ristrutturazioni domestiche, spinto dalla richiesta di migliorare il comfort abitativo e ridurre i consumi energetici. Sempre più persone scelgono di intervenire sulle proprie abitazioni per renderle più funzionali e resilienti, rispondendo anche alle esigenze di efficienza energetica. Questo trend si riflette in un incremento delle pratiche di riqualificazione degli edifici residenziali.

Roma, 22 aprile 2026 – Rinnovare casa non è più solo una questione di stile. Dietro la crescita della domanda di ristrutturazioni in Italia si legge qualcosa di più profondo: la volontà di abitare spazi più efficienti, più funzionali e meno esposti all'instabilità, anche quella energetica. Un'esigenza diventata sempre più concreta negli ultimi anni, accelerata dai conflitti e dalle tensioni geopolitiche in corso che hanno reso l'indipendenza energetica domestica una priorità sempre più sentita. I dati dell'Osservatorio sulla Ristrutturazione Casa. L’Osservatorio sulla Ristrutturazione Casa di ProntoPro restituisce un quadro chiaro: quando gli italiani decidono di intervenire sulla propria abitazione, le scelte ricadono prima di tutto su interventi strutturali e impiantistici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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