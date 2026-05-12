Audi Q9 l’ammiraglia che trasforma l’abitacolo in esperienza hi-tech – FOTO

È stata presentata la nuova Audi Q9, un modello di punta che punta a offrire un abitacolo ricco di tecnologia. La vettura presenta numerose soluzioni innovative e sistemi avanzati, visibili nelle foto pubblicate. Tra le caratteristiche evidenziate ci sono schermi di grandi dimensioni e dettagli estetici studiati per integrare funzionalità hi-tech all’interno dell’abitacolo. La Q9 si propone come un veicolo che unisce lusso e tecnologia, secondo le immagini diffuse.

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Audi ha parzialmente svelato la nuova Q9, il suv più grande mai realizzato dalla Casa dei quattro anelli, che si posizionerà al vertice della gamma per abitabilità, comfort e contenuti tecnologici. Il modello propone un abitacolo configurabile a sei o sette posti, con soluzioni orientate alla versatilità e al comfort dei passeggeri. Nella variante a sei posti, la seconda fila è composta da due sedili singoli regolabili elettricamente e ventilati, mentre nella configurazione a sette posti è privilegiata la capacità di carico passeggeri, con tre sedute posteriori e accesso facilitato alla terza fila tramite funzione comfort entry. Tra gli elementi distintivi figurano le porte a gestione elettrica con apertura automatizzata e il tetto panoramico adattivo, il più esteso mai adottato su un modello Audi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi Q9, l’ammiraglia che trasforma l’abitacolo in esperienza hi-tech – FOTO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova Audi Q9 2026: mega suv in arrivo in autunnoL’Audi Q9 è destinata a diventare la nuova ammiraglia tra i SUV Audi, ma non sarà necessariamente l’ammiraglia assoluta del marchio. inKONBINI Recensione: Un’esperienza che trasforma la routine in emozioneNel panorama videoludico moderno, sempre più orientato verso ritmo serrato, competizione e meccaniche complesse, inKONBINI: One Store. Argomenti più discussi: Audi Q9: un primo assaggio della suv-ammiraglia; Audi Q9, gli interni dell'ammiraglia a ruote alte: portiere automatiche e sei poltrone da business class; Audi Q9, lusso high-end: svelati gli interni della nuova ammiraglia a ruote alte da 6-7 posti; Audi Q9, anteprima del colosso da 5.3 metri con interni da ammiraglia di lusso high-tech. Audi Q9, gli interni dell’ammiraglia a ruote alte: portiere automatiche e sei poltrone da business classIl costruttore tedesco svela l'abitacolo del super Suv pensato principalmente per il mercato statunitense. Arriverà alla fine dell'anno ... corriere.it