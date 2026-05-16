Atubolu Juventus | chi è il giovane portiere accostato ai bianconeri che si è preso la scena con la maglia del Friburgo

Un giovane portiere, attualmente in forza al club tedesco, sta attirando l’attenzione di diverse società italiane tra cui la Juventus. Nato recentemente, ha esordito in prima squadra e ha mostrato buone capacità nelle partite ufficiali, contribuendo alla stagione che ha portato la squadra alla finale europea. La sua crescita è stata seguita con interesse, e nelle ultime settimane si sono susseguite voci di un possibile trasferimento in Italia. La società tedesca non ha ancora commentato ufficialmente, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

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di Luca Fioretti Atubolu Juventus: chi è il portiere del Friburgo che è stato offerto ai bianconeri dopo una stagione culminata con la meritata finale europea. Le dinamiche di mercato evidenziano nomi sempre intriganti. Nei giorni scorsi, Noah Atubolu sarebbe stato proposto direttamente alla Juventus di Luciano Spalletti. Il promettente portiere, che compirà 24 anni il prossimo 22 maggio, si prepara a disputare la finale di Europa League difendendo i pali del Friburgo. Questo palcoscenico rappresenta il giusto coronamento di una stagione vissuta su livelli assoluti. Il ragazzo si è messo in grande evidenza stabilendo un primato pazzesco: ha neutralizzato ben 5 calci di rigore consecutivi in Bundesliga, superando storiche glorie del passato fermatesi a 4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atubolu Juventus: chi è il giovane portiere accostato ai bianconeri che si è preso la scena con la maglia del Friburgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MERCATO INTER: SCAMBIO FRATTESI-THURAM PORTIERE CERCASI LA SERIE A È UNA FARSA ACCLARATABASTA Sullo stesso argomento Atubolu Juve, il portiere del Friburgo interessa molto ai bianconeri: le ultime sulla trattativa per l’estremo difensoreAtubolu Juve, il portiere del Friburgo interessa molto ai bianconeri: le ultime sulla trattativa per l’estremo difensore Calciomercato Juve, sfida a... Atubolu verso l'Italia: due grandi club in lotta per il portiere del FriburgoIl mercato dei pali di livello mostra nuove potenzialità con Noah Atubolu al centro di riflessioni strategiche. Il giovane portiere #Atubolu è stato proposto alla #Juventus Secondo il Corriere però #Spalletti preferirebbe un profilo più esperto come quello di #Alisson per blindare i pali della porta bianconera del futuro TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24. x.com TJ - Proposto Atubolu del Friburgo. Ma Spalletti ha altre idee...Noah Atubolu è stato proposto alla Juventus nei giorni scorsi. Il portiere, che compirà 24 anni il prossimo 22 maggio, si appresta a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera: la finale ... tuttojuve.com Juventus, proposto Atubolu del Friburgo. È il recordman di Bundesliga per rigori paratiNei giorni scorsi Noah Atubolu è stato proposto alla Juventus di Luciano Spalletti. Il portiere, che compirà 24 anni il prossimo 22 maggio, giocherà la finale di Europa League con il Friburgo, a coron ... tuttomercatoweb.com