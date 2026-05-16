Atubolu Juventus | chi è il giovane portiere accostato ai bianconeri che si è preso la scena con la maglia del Friburgo

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane portiere, attualmente in forza al club tedesco, sta attirando l’attenzione di diverse società italiane tra cui la Juventus. Nato recentemente, ha esordito in prima squadra e ha mostrato buone capacità nelle partite ufficiali, contribuendo alla stagione che ha portato la squadra alla finale europea. La sua crescita è stata seguita con interesse, e nelle ultime settimane si sono susseguite voci di un possibile trasferimento in Italia. La società tedesca non ha ancora commentato ufficialmente, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso.

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di Luca Fioretti Atubolu Juventus: chi è il portiere del Friburgo che è stato offerto ai bianconeri dopo una stagione culminata con la meritata finale europea. Le dinamiche di  mercato  evidenziano nomi sempre intriganti. Nei giorni scorsi,  Noah Atubolu  sarebbe stato proposto direttamente alla  Juventus  di  Luciano Spalletti. Il promettente portiere, che compirà  24  anni il prossimo  22  maggio, si prepara a disputare la finale di Europa League difendendo i pali del Friburgo. Questo palcoscenico rappresenta il giusto coronamento di una stagione vissuta su livelli assoluti. Il ragazzo si è messo in grande evidenza stabilendo un primato pazzesco: ha neutralizzato ben  5  calci di rigore consecutivi in Bundesliga, superando storiche glorie del passato fermatesi a  4. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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