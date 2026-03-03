Atubolu verso l' Italia | due grandi club in lotta per il portiere del Friburgo

Due grandi club sono interessati a portare il portiere del Friburgo, Noah Atubolu, in Italia. La trattativa tra le squadre continua, mentre il giocatore si trova al centro di discussioni sul suo futuro. Attualmente, Atubolu è impegnato con il club tedesco e il suo trasferimento resta ancora da definire. La situazione resta in evoluzione e nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.

Il mercato dei pali di livello mostra nuove potenzialità con Noah Atubolu al centro di riflessioni strategiche. Il portiere tedesco, classe 2002 e in forza al Friburgo, è riconosciuto per reattività e foundamentale potenziale di crescita, elementi che hanno acceso l'interesse delle big della Serie A. La discussione sul suo futuro si incentrano su una possibile operazione estiva, accompagnata da valutazioni legate al contesto contrattuale e alle esigenze delle colonne verticali di diverse squadre italiane. Atubolu è descritto come uno dei giovani portieri più interessanti a livello europeo, con una solida esperienza in Bundesliga. Nonostante l'accordo con il Friburgo sia in scadenza nel 2027, la rottura con il club potrebbe aprire una finestra di trasferimento già dalla prossima estate.