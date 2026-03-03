Atubolu Juve il portiere del Friburgo interessa molto ai bianconeri | le ultime sulla trattativa per l’estremo difensore

Il portiere del Friburgo, Atubolu, è al centro di interesse da parte della Juventus e dell’Inter. Le due società stanno valutando un possibile trasferimento dell’estremo difensore, che si trova attualmente in forza al club tedesco. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli sulle cifre o sui tempi.

Contenuti utili per approfondire Atubolu Juve Discussioni sull' argomento Fabrizio Romano lancia l'Inter | Atubolu non rinnova addio al Friburgo in estate; Fabrizio Romano lancia l'Inter: Atubolu non rinnova, addio al Friburgo in estate. Romano: Da capire il giro di portieri tra Juventus e Inter. Su Atubolu…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Noah Atubolu, portiere del Friburgo, che potrebbe essere offerto alle squadre italiane che cercano dei portieri: Sviluppi ... tuttojuve.com Juventus, per la porta si monitora Atubolu che lascerà il Friburgo a zeroIn estate la Juventus cercherà probabilmente due portieri poiché Di Gregorio e Perin non stanno facendo una buona stagione ... it.blastingnews.com Noah Atubolu, portiere del SC Freiburg, non intende rinnovare ed è pronto a lasciare. È tra i giovani più seguiti in Europa: anche i club italiani lo monitorano e il suo nome può tornare d'attualità, specie in attesa di definire le situazioni dei portieri di Juventu - facebook.com facebook Noah #Atubolu, portiere del SC #Freiburg, non intende rinnovare ed è pronto a lasciare. È tra i giovani più seguiti in Europa: anche i club italiani lo monitorano e il suo nome può tornare d'attualità, specie in attesa di definire le situazioni dei portieri di #Juv x.com