Quest’anno, un nuovo compagno si è unito alla classe, portando con sé un modo diverso di vivere la scuola. Durante le lezioni e le attività, sono emerse differenze nelle abitudini e nelle esperienze tra gli studenti, che hanno reso più varia la quotidianità scolastica. La presenza di questa persona ha permesso di osservare alcuni aspetti della vita scolastica con occhi nuovi e diversi.

Quest’anno, grazie a un nuovo compagno, abbiamo conosciuto una realtà scolastica molto diversa dalla nostra. Una scuola grande e con regole precise: così ricorda la sua esperienza in Pakistan. Le lezioni iniziavano alle 8 e terminavano alle 14, con una pausa alle 12. Andava a scuola il sabato, ma il venerdì usciva prima per consentire la preghiera musulmana. Le differenze con l’Italia sono molte: in Pakistan gli studenti indossano l’uniforme e le classi sono separate tra maschi e femmine; qui, invece, ragazzi e ragazze studiano insieme e non è obbligatorio vestirsi in modo uguale. Le materie sono in parte simili; cambia, però, la lingua: al posto dell’italiano si studia l’urdu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scuola attraverso gli occhi del nostro compagno

