Due conferenze per raccontare Teodorico attraverso la numismatica

A 1500 anni dalla morte di Teodorico, due conferenze si concentrano sulla sua monetazione per illustrare la comunicazione politica del re ostrogoto, che governò l’Italia dal suo palazzo a Ravenna tra il V e il VI secolo. Durante gli incontri verranno analizzati i pezzi di moneta e il loro ruolo nel rafforzare il suo potere e la sua immagine pubblica. L’obiettivo è offrire un approfondimento sulla storia e la propaganda dell’epoca attraverso i reperti monetari.

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A 1500 anni dalla morte di Teodorico, attraverso la sua monetazione, si ripercorrerà la propaganda politica del dibattuto Re Ostrogoto che governò l'Italia dalla vicina Ravenna fra V e VI secolo. Due le conferenze programmate, che si svolgeranno a Meldola, venerdì 15, alle 20:30 in palazzo Doria.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tecla Russo diventa tecnico certificato Fidesm: nuovi progetti per raccontare Foggia attraverso la danzaSi tratta di una certificazione ufficiale che attesta competenze tecniche, preparazione e capacità didattiche nel panorama della danza sportiva e... Leggi anche: Vinitaly, Cirillo: "Attraverso il vino possiamo raccontare una Calabria autentica" Temi più discussi: Medioevo di UniMi 2026: festival della Statale con conferenze, spettacoli, performance e itinerari medievali; Sicily Music Conference: al centro del Mediterraneo, al centro della musica; Da Concita De Gregorio a Crepet. Così alla Rocca si cura l’anima; Jesolo, Frogbyte LAN Party sbarca al Palaturismo, per tre giorni di sfide e community digitale. Medioevo di UniMi 2026: festival della Statale con conferenze, spettacoli, performance e itinerari medievaliDopo il felice esordio del 2024 con oltre 7000 visitatori, sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 torna Medioevo di UniMi la manifestazione di due giorni organizzata dall’Università Statale di Milano per ... mentelocale.it Stefano Zuffi a Varese per raccontare il Paradiso per due di Giotto e DanteDomenica 10 maggio alla Chiesa della Motta una conferenza per scoprire come i due giganti dell'arte e della letteratura trasformarono il modo di intendere l'essere umano, e come le loro idee siano anc ... varesenews.it