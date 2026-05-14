Due conferenze per raccontare Teodorico attraverso la numismatica
A 1500 anni dalla morte di Teodorico, due conferenze si concentrano sulla sua monetazione per illustrare la comunicazione politica del re ostrogoto, che governò l’Italia dal suo palazzo a Ravenna tra il V e il VI secolo. Durante gli incontri verranno analizzati i pezzi di moneta e il loro ruolo nel rafforzare il suo potere e la sua immagine pubblica. L’obiettivo è offrire un approfondimento sulla storia e la propaganda dell’epoca attraverso i reperti monetari.
A 1500 anni dalla morte di Teodorico, attraverso la sua monetazione, si ripercorrerà la propaganda politica del dibattuto Re Ostrogoto che governò l'Italia dalla vicina Ravenna fra V e VI secolo. Due le conferenze programmate, che si svolgeranno a Meldola, venerdì 15, alle 20:30 in palazzo Doria.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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