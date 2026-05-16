Ats montagna ha premiato il Comune

L'Ats della Montagna ha riconosciuto il Comune di Sondrio con un premio legato al progetto Workplace Health Promotion (Whp). La cerimonia si è svolta nella giornata odierna, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti a vari enti e amministrazioni. Il programma Whp ha coinvolto diverse iniziative rivolte alla promozione della salute sul luogo di lavoro. La motivazione ufficiale si basa sui risultati ottenuti e sulla partecipazione attiva del Comune nel progetto.

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Ats della Montagna premia il Comune di Sondrio per il suo programma Whp (Workplace health promotion). Il programma "Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete Whp Lombardia" si fonda sul modello promosso dall’ Organizzazione mondiale della sanità e ha come obiettivo prioritario la promozione di cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro per renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole e alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche. Le aziende che aderiscono al programma si impegnano a costruire, attraverso un processo partecipativo e in un’ottica di responsabilità sociale, un contesto per favorire l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ats montagna ha premiato il Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ats della Montagna premia il benessere nei luoghi di lavoroLe aziende della provincia di Sondrio sono state le protagoniste della premiazione, organizzata da Ats della Montagna presso la sede di Confindustria... Ripartono i gruppi di cammino di Ats della MontagnaAttivi da marzo-aprile fino ad autunno inoltrato, i Gruppi di cammino sono aperti a tutti e si tengono in numerose località del territorio, sempre... Ats montagna ha premiato il ComuneAts della Montagna premia il Comune di Sondrio per il suo programma Whp (Workplace health promotion). Il programma ... ilgiorno.it Benessere nei luoghi di lavoro. Comune di Sondrio premiato da ATS della montagna- Il Comune di Sondrio, come luogo di lavoro che promuove la salute, è statopremiato da Ats Montagna, nell'ambito della Rete WHP, Workplace Health Promotion. radiotsn.tv