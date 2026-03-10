Ripartono i gruppi di cammino di Ats della Montagna

I gruppi di cammino dell'Ats della Montagna riprendono le attività nelle aree di Valtellina, Alto Lario e Valcamonica con l’arrivo della primavera. Le sessioni sono gratuite, si svolgono all’aperto e permettono di praticare esercizio fisico in compagnia senza formalità. Le iniziative sono rivolte a chi desidera mantenersi attivo in modo semplice e accessibile sul territorio.

Attivi da marzo-aprile fino ad autunno inoltrato, i Gruppi di cammino sono aperti a tutti e si tengono in numerose località del territorio, sempre con una formula che nel corso degli anni si è rivelata molto gradita: guidati da un conduttore, i gruppi si ritrovano due-tre volte alla settimana ad orari condivisi, per poi camminare insieme su un tracciato prestabilito per circa un’ora. Lungo il percorso si fanno anche brevi sessioni di stretching, mobilità, equilibrio e potenziamento. Partecipando ad un Gruppo di cammino è possibile svolgere regolare attività fisica in modo accessibile e sostenibile, ottenendo tutti i benefici legati al... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

Smettere di fumare è possibile: ad Arezzo ripartono i gruppi di aiuto della AslTornano ad Arezzo gli incontri per smettere di fumare promossi dalla Asl Toscana Sud Est.

Ats della Montagna ha un nuovo direttore socio sanitarioNella giornata di oggi, la dottoressa Sara Gallo è stata nominata Direttore Socio Sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats della Montagna).

Una raccolta di contenuti su Ats della Montagna

Sanità di montagna. Gallera annuncia tavolo per monitoraggio attuazione riformaIl Tavolo sarà coordinato dal direttore generale dell'Ats della Montagna e vi parteciperanno tutti i rappresentanti territoriali della sanità e la Conferenza dei sindaci. In un incontro di ieri ... quotidianosanita.it

Ats Brianza. Il 7 giugno 9° raduno dei Gruppi di camminoL’iniziativa è organizzata con i Gruppi di Cammino attivi nelle province di Lecco e di Monza e Brianza (78 attivi in totale) nell’ambito della promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e ... quotidianosanita.it