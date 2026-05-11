Ats della Montagna premia il benessere nei luoghi di lavoro
Le aziende della provincia di Sondrio sono state premiate in una cerimonia organizzata dall'Ats della Montagna presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio. L'evento ha riconosciuto le realtà che partecipano alla Rete WHP - Workplace Health Promotion, un programma dedicato alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro. La premiazione ha visto coinvolte diverse imprese locali che si sono distinte in questo ambito.
Le aziende della provincia di Sondrio sono state le protagoniste della premiazione, organizzata da Ats della Montagna presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio, in cui l'ente ha voluto celebrare le realtà aderenti alla Rete WHP - Workplace Health Promotion.Un riconoscimento concreto per le.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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