Ats della Montagna premia il benessere nei luoghi di lavoro

Le aziende della provincia di Sondrio sono state premiate in una cerimonia organizzata dall'Ats della Montagna presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio. L'evento ha riconosciuto le realtà che partecipano alla Rete WHP - Workplace Health Promotion, un programma dedicato alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro. La premiazione ha visto coinvolte diverse imprese locali che si sono distinte in questo ambito.

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