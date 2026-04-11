Il tabellone ATP di Barcellona 2026 include diversi protagonisti di rilievo, tra cui Musetti che affronterà Vacherot e Sonego inserito nel quarto di finale contro Alcaraz. Il torneo, con una lunga tradizione alle spalle, ha sempre rappresentato uno degli appuntamenti principali del tennis spagnolo, precedendo spesso altri eventi come quello di Madrid. La competizione si svolge in un contesto ricco di storia e di giocatori di alto livello.

Lunga, ricca di grandi nomi e da rimarcare la storia del Barcelona Open, il torneo che rende molto orgogliosa la Catalogna e che, molto prima di Madrid, è stato a lungo il vero maggior torneo di Spagna. Ci sono passati Vic Seixas, Tony Trabert, Neale Fraser, Roy Emerson, Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Mats Wilander, Richard Krajicek, Thomas Muster, Marat Safin e naturalmente tutti i grandi del tennis spagnolo, da Andres Gimeno ai due Manuel, Orantes e Santana, fino ad arrivare all’era di Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero e soprattutto Rafael Nadal, che il torneo l’ha vinto 12 volte. Già a quota 2 Carlos Alcaraz, che però non vince qui dal 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone ATP Barcellona 2026: Musetti, sulla strada c’è Vacherot. Sonego nel quarto di Alcaraz

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