Atletica oggi in tv Diamond League Shanghai 2026 | orari streaming quando gareggiano Furlani e Iapichino

Oggi prende il via la Diamond League 2026 con la prima tappa a Shaoxing, in Cina. La manifestazione si svolge nello stadio locale e prosegue con un secondo appuntamento in programma a Xiamen, una settimana dopo. Tra gli atleti in gara ci sono anche Furlani e Iapichino, che parteciperanno alle rispettive competizioni. La trasmissione degli eventi è prevista in diretta streaming e in televisione, con orari specifici per le varie discipline. La serie di gare si conclude a Xiamen, con un calendario che si sviluppa in due settimane consecutive.

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Inizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo appuntamento back-to-back in Cina previsto tra una settimana esatta (23 maggio) a Xiamen. Il meeting di ShanghaiKeqiao si preannuncia molto spettacolare ed interessante grazie ad un cast eccezionale che renderà estremamente competitive diverse gare in programma. LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA CON FURLANI E IAPICHINO DALLE 11.19 L’Italia verrà rappresentata dai suoi lunghisti di riferimento Mattia Furlani (in una gara non valida per l’assegnazione dei punti in ottica classifica generale del circuito) e Larissa Iapichino, entrambi reduci da un argento ai Mondiali Indoor di Torun e pronti ad affrontare proprio sulla pedana asiatica il loro debutto stagionale all’aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, streaming, quando gareggiano Furlani e Iapichino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaInizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo... LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: debutto stagionale per Iapichino e Furlani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in... Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaInizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo ... oasport.it Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streamingLa Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all'aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a ... oasport.it