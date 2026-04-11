Athletic Bilbao-Villarreal domenica 12 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Leones tornano a ruggire?

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Athletic Bilbao e Villarreal, alla giornata numero 31 della Liga. L’Athletic Bilbao si presenta in campo con 38 punti accumulati finora, una posizione di metà classifica che evidenzia una stagione al di sotto delle aspettative. La squadra non ha raggiunto i risultati sperati nelle coppe e le prestazioni complessive sono state deludenti rispetto alla stagione precedente.

Siamo alla giornata numero 31 di Liga e ormai l’Athletic Bilbao è rassegnato alla mediocrità di questa stagione: 38 punti in classifica sono davvero pochi, nelle coppe la squadra non è andata bene ed in generale la squadra della scorsa annata non si è praticamente mai vista. Domenica notte i Leones ospiteranno il Villarreal, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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