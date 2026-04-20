Martedì 21 aprile 2026 alle ore 19:00 si sfideranno Athletic Bilbao e Osasuna in una partita valida per la stagione 2025-2026. Attualmente, l’Athletic Bilbao occupa l’undicesima posizione in classifica con 38 punti, una situazione che riflette una stagione deludente e priva di obiettivi importanti. La squadra basca si presenta quindi senza grandi motivazioni, mentre la formazione ospite cerca punti per migliorare la propria posizione.

La mediocre stagione dell’Athletic Bilbao è certificata dal fatto che i baschi, nel tratto finale di stagione, non si giocheranno praticamente niente, se non l’onore: i Leones hanno 38 punti e sono undicesimi in classifica, un risultato davvero deludente. Al panorama si aggiunge inoltre la Copa del Rey vinta dalla Real Sociedad, che sicuramente aumenta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Osasuna (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai Leones

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