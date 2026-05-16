Atalanta in emergenza retroguardia | con il Bologna è l’occasione per lanciare la difesa a quattro

Da bergamonews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta si prepara a sfidare il Bologna con molte assenze nel reparto difensivo. Kossounou e Scalvini sono disponibili, mentre probabilmente anche Djimsiti non sarà in campo, lasciando vuoti significativi nella linea difensiva. La squadra si trova a dover affrontare questa situazione complicata, con due dei principali interpreti del settore indisponibili. Per questa partita, la formazione potrebbe optare per un cambio di sistema, passando alla difesa a quattro, per adattarsi alle assenze e tentare di mantenere la solidità difensiva.

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Kossounou e Scalvini out, molto probabilmente anche Djimsiti. Letteralmente mezzo reparto difensivo. L’Atalanta affronta la sfida con il Bologna dovendo fronteggiare una situazione non semplice, ovvero l’assenza dei due braccetti destri della retroguardia a tre. Sarebbe stato semplice immaginare la sostituzione con Djimsiti, che quel ruolo lo ha coperto in più occasioni soprattutto negli anni scorsi, meno nell’era Palladino, mentre invece resta più complicato credere a un trasloco di Hien a destra, oppure di un mancino come Kolasinac o Ahanor. Ecco perché viene da chiedersi: perché non sperimentare la difesa a quattro? In fondo, dal primo minuto si è vista una volta sola, nell’1-6 col Bayern che fa davvero poco testo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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