Atalanta in emergenza retroguardia | con il Bologna è l’occasione per lanciare la difesa a quattro

L’Atalanta si prepara a sfidare il Bologna con molte assenze nel reparto difensivo. Kossounou e Scalvini sono disponibili, mentre probabilmente anche Djimsiti non sarà in campo, lasciando vuoti significativi nella linea difensiva. La squadra si trova a dover affrontare questa situazione complicata, con due dei principali interpreti del settore indisponibili. Per questa partita, la formazione potrebbe optare per un cambio di sistema, passando alla difesa a quattro, per adattarsi alle assenze e tentare di mantenere la solidità difensiva.

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