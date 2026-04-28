L'Inter si prepara a festeggiare lo scudetto, con una difesa che, nonostante i numeri, non viene considerata la migliore in Serie A. Dopo 34 giornate, i nerazzurri hanno subito 31 gol, una cifra superiore rispetto a quella di Milan, Como, Juventus e Roma, anche se le statistiche sono abbastanza vicine. La retroguardia dell'Inter si colloca così al quinto posto tra le difese del campionato.

"Sono finiti i tempi in cui si vincevano gli scudetti grazie alle migliori difese". Parola di Cristian Chivu, che ha mantenuto fede alla sua filosofia, ad oggi ha la 5ª retroguardia meno perforata della Serie A (nonostante Milan, Como, Juve e Roma siano comunque molto vicine in termini di numeri), ma si appresta ugualmente a festeggiare il 21° scudetto nella storia dell'Inter. Alla prima stagione alla guida del club, senza snaturare il proprio pensiero, anzi rimanendo fedele all'idea che creare pericoli in zona offensiva sia più determinante che rischiarne meno in quella difensiva. E i numeri della squadra fin qui confermano: 1° posto - definitivo in caso di vittoria contro il Parma domenica prossima -, 80 gol segnati in 34 partite (più di 2,35 a gara), 31 quelli incassati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miglior difesa? A Chivu non serve: così l'Inter conquista lo scudetto con la 5ª retroguardia della A

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