Aston Villa-Liverpool 4-2 | gol e highlights

Nella partita tra Aston Villa e Liverpool, conclusa con il risultato di 4-2, sono stati segnati diversi gol durante l’incontro. La squadra ospite ha segnato due reti con Van Dijk, che non sono stati sufficienti a evitare la sconfitta. La classifica vede ora il Liverpool al quinto posto, passato al Bournemout. La partita si è svolta con molte azioni offensive e momenti di tensione, ma senza ulteriori dettagli sui singoli eventi.

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Partita folle quella tra Aston Villa e Liverpool! La doppietta di Van Dijk non basta ai reds per salvaguardare la zona Champions: Slot si ritrova adesso al quinto posto, insediato dal Bournemout. Certo invece di giocare la massima competizione europea è invece proprio l'Aston Villa, che domina in casa con 4 gol stupendi: doppietta di Watkins, rete di Rogers e capolavoro all'incrocio di McGinn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aston Villa-Liverpool 4-2: gol e highlights ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Aston Villa-Liverpool 4-2: gol e highlights | Premier League Sullo stesso argomento Leggi anche: Manchester United-Aston Villa 3-1: gol e highlights Europa League, Nottingham Forest-Aston Villa 1-0: gol e highlightsLucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso... L’Aston Villa domina il Liverpool e conquista la qualificazione in Champions League Rogers, Watkins (doppietta) e McGinn regalano tre punti importantissimi a Unai Emery nello scontro diretto contro i Reds. Inutile per il risultato la doppietta di van Dijk x.com Giornata di match Aston Villa contro Liverpool reddit L'Aston Villa vince 4-2 con il Liverpool: Emery vola in Champions, i Reds rischiano l'accesso. Classifica e calendarioL'Aston Villa ne fa quattro, e vola in Champions. Successo non banale della squadra di Unai Emery, che vince 4-2 contro il Liverpool nell'anticipo della 37a giornata di Premier League si qualifica per ... calciomercato.com Aston Villa-Liverpool 4-2: video, gol e highlightsTravolgendo 4-2 i Reds nella penultima giornata, l’Aston Villa centra aritmeticamente la qualificazione in Champions. Decisive, per la squadra di Emery, le reti di Rogers al 42’ e -dopo il momentaneo ... sport.sky.it