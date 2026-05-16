Aston Villa-Liverpool 4-2 | gol e highlights

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Aston Villa e Liverpool, conclusa con il risultato di 4-2, sono stati segnati diversi gol durante l’incontro. La squadra ospite ha segnato due reti con Van Dijk, che non sono stati sufficienti a evitare la sconfitta. La classifica vede ora il Liverpool al quinto posto, passato al Bournemout. La partita si è svolta con molte azioni offensive e momenti di tensione, ma senza ulteriori dettagli sui singoli eventi.

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Partita folle quella tra Aston Villa e Liverpool! La doppietta di Van Dijk non basta ai reds per salvaguardare la zona Champions: Slot si ritrova adesso al quinto posto, insediato dal Bournemout. Certo invece di giocare la massima competizione europea è invece proprio l'Aston Villa, che domina in casa con 4 gol stupendi: doppietta di Watkins, rete di Rogers e capolavoro all'incrocio di McGinn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Aston Villa-Liverpool 4-2: gol e highlights | Premier League

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