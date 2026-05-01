Europa League Nottingham Forest-Aston Villa 1-0 | gol e highlights

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale di andata di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, il minuto 67 ha visto un episodio controverso. Lucas Digne, ex difensore della Roma, si è reso protagonista di un fallo in area di rigore, respingendo con le mani la palla. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore del Nottingham Forest, grazie a un gol segnato durante l'incontro.

Lucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso protagonista di un fallo in area di rigore piuttosto evidente, respingendo con le mani la palla. Il gesto non è passato inosservato agli occhi del Var: Wood ha poi trasformato il rigore che ha trascina il Forest alla vittoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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