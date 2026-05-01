Europa League Nottingham Forest-Aston Villa 1-0 | gol e highlights

Durante la semifinale di andata di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, il minuto 67 ha visto un episodio controverso. Lucas Digne, ex difensore della Roma, si è reso protagonista di un fallo in area di rigore, respingendo con le mani la palla. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore del Nottingham Forest, grazie a un gol segnato durante l'incontro.

Lucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso protagonista di un fallo in area di rigore piuttosto evidente, respingendo con le mani la palla. Il gesto non è passato inosservato agli occhi del Var: Wood ha poi trasformato il rigore che ha trascina il Forest alla vittoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europa League, Nottingham Forest-Aston Villa 1-0: gol e highlights Nottingham Forest-Aston Villa 1-0: gol e highlights | Europa League Notizie correlate Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol ed emozioni al City GroundUna delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gol ed emozioni al City GroundUna delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nottingham Forest-Aston Villa dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming; Le squadre delle semifinali di Europa League 2025/26; Forest e Braga, successi di misura. Aston Villa e Friburgo restano in corsa per la finale; Europa League: il Nottingham Forest vince il derby con l'Aston Villa. Grifo non basta, Friburgo ko. Nottingham Forest - Aston Villa 1-0, andata semifinale Europa League: Chris Wood regala la vittoria al ForestNell'andata della semifinale di UEFA Europa League, il Nottingham Forest batte per 1-0 l'Aston Villa grazie al rigore di Chris Wood. it.uefa.com Nottingham Forest-Aston Villa, nuovo derby inglese: i precedenti in Europa LeagueQuesta sera andrà in scena il derby inglese Nottingham Forest-Aston Villa, nuovo derby inglese nella storia dell'Europa League ... derbyderbyderby.it Europa League: un rigore di Wood decide il derby inglese, Dorgeles dà in extremis la vittoria al Braga x.com «Dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni, ma ora sappiamo cosa ci aspetta al ritorno», ha commentato Wood dopo la partita. Semifinali di Europa e Conference League ancora tutte da decidere, con le squadre che si preparano a giocarsi tutto nei match - facebook.com facebook