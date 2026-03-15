Manchester United-Aston Villa 3-1 | gol e highlights

Il Manchester United ha battuto l'Aston Villa 3-1 in una partita ricca di azioni decisive. Al 24’, Dibu Martinez ha parato un tiro di Diallo, ma i Red Devils sono passati in vantaggio con un gol di Casemiro. La squadra ospite ha pareggiato con Barkley, prima che Matheus Cunha e Sesko siglassero le reti decisive per i padroni di casa.

Gli highlights della vittoria per 3-1 del Manchester United sull'Aston Villa. Dopo la grande parata del Dibu Martinez al 24' su Diallo, i Red Devils vanno avanti con Casemiro, vengono raggiunti da Barkley, ma trovano lo spunto vincente grazie a Matheus Cunha e Sesko. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Manchester United-Aston Villa 3-1: gol e highlights Articoli correlati Kobbie Mainoo non convocato per Aston Villa-Manchester UnitedIn vista di Aston Villa-Manchester United (fischio d’inizio alle 17:30), i Reds hanno diramato la lista ufficiale dei convocati. Manchester United-Aston Villa: formazioni, statistiche e anteprima2026-03-13 20:26:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Manchester United e Aston... Manchester United-Aston Villa 3-1: gol e highlights | Premier League Aggiornamenti e notizie su Manchester United Aston Villa 3 1 gol e... Temi più discussi: Manchester United-Aston Villa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Premier, Manchester United - Aston Villa: orari e dove vederla; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Manchester United-Aston Villa: analisi, quote e consigli. Il Manchester United torna a vincere: tris all'Aston VillaVittoria importante a Old Trafford per la squadra di Carrick nello scontro diretto per la zona Champions: in gol Casemiro, Cunha e Sesko ... corrieredellosport.it Manchester United, tris all'Aston Villa e terzo posto in classifica. Pari tra Nottingham e FulhamI Red Devils restano fortemente coinvolti in zona Champions, riscattando la sconfitta nel finale contro il Newcastle. Crystal Palace-Leeds, parità senza gol ... tuttosport.com L' #AstonVilla pensa all' #EuropaLeague e ne prende tre dal #ManchesterUnited x.com Kungiyar Manchester United ta doke Aston Villa da ci 3 - 1 a gasar Firimiyar kasar Ingila facebook