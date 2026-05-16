Assurda La T Gema Ultimo quarto horror Chiusi forza gara-5

Nel corso di una partita decisiva, la squadra UMANA ha battuto La T Gema con il punteggio di 69-64, chiudendo la serie in quattro partite. La gara si è conclusa nel quarto finale, con la squadra ospite che ha tentato di recuperare, ma non è riuscita a superare gli avversari. Tra i giocatori in campo, Spiccano le prestazioni di Bertocco e Rasio, entrambi con 17 e 13 punti rispettivamente, contribuendo alla vittoria finale. La sfida si è svolta in un clima teso, senza ulteriori episodi di rilievo.

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Umana 69 La T Tecnica Gema 64 UMANA: Raffaelli 12, Gravaghi 12, Petrucci 3, Rasio 13, Molinaro 4; Bertocco 17, Candotto 3, Minoli 5, Natale, Lorenzetti, Moreno ne, Falorni ne. All. Zanco. LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 3, Jackson 12, D’Alessandro 3, Acunzo 4, Bedin 10; Bargnesi 12, Isotta 5, Passoni 10, Strutmanis 5, Vedovato. All. Andreazza. Arbitri: Di Gennaro, Formica e Servillo. Parziali: 13-17, 30-36, 46-56. Con un ultimo quarto da film horror la La T Tecnica Gema butta nella spazzatura gara-4. Rimonta clamorosa della Umana che meritatamente si prende la ’bella’ di una serie equilibratissima. Si batte il petto la squadra di Andreazza per aver tirato un calcio al secchio del latte sul più bello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Assurda La T Gema. Ultimo quarto horror. Chiusi forza gara-5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Adventure of the Speckled Band | The Adventures of Sherlock Holmes Sullo stesso argomento L’Abc si aggiudica gara-1. Decisivo l’ultimo quartoABC Castelfiorentino 80 Don Bosco Livorno 70 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez n. Super Gema, è vittoria con Chiusi: Montecatini è sul 2-0 nella serie, mercoledì la sfida in trasfertaMontecatini, 10 maggio 2026 – La T Tecnica Gema Montecatini fa sua anche gara-2 del confronto con Chiusi nei quarti di finale dei playoff. Serie B - Impresa San Giobbe: T Gema sconfitta e bella a MontecatiniApre Molinaro, poi Rasio per il 5-0. Impatta La T Gema in un amen. Di nuovo San Giobbe con Gravaghi, ma l’approccio di Bedin è ottimo e con canestro e fallo consegna il primo vantaggio ai suoi. Rasio ... pianetabasket.com La T Gema non sbaglia. Espugnata Piacenza- La T Tecnica Gema Montecatini non fa scappare Vigevano e Rucker: i leoni di Andreazza vincono la guerra di nervi contro l’UCC Assigeco Piacenza, espugnano il capoluogo emiliano 86-91 e restano in ... lanazione.it