L’Abc si aggiudica gara-1 Decisivo l’ultimo quarto

Nella prima partita della serie, l’Abc Castelfiorentino ha battuto Don Bosco Livorno con il punteggio di 80-70. La vittoria è stata determinata dall’ultimo quarto, durante il quale la squadra ha messo a segno un vantaggio decisivo. Tra i giocatori in campo, Corbinelli ha contribuito con 25 punti, mentre Lazzeri ha totalizzato 10. La gara si è svolta in un contesto di alta intensità, con entrambe le squadre impegnate a conquistare il risultato.

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ABC Castelfiorentino 80 Don Bosco Livorno 70 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez n.e., Lazzeri 10, Ticciati 7, Corbinelli 25, Talluri, Berni 4, Torrigiani 5, Marchetti n.e., Landi 2, Cantini, Mancini 9, Pedicone 18. All.: Betti. DON BOSCO LIVORNO: Bresinski, Dadomo 12, Lemmi 11, Deliallisi 2, Casini, Artioli 15, Preziuso 9, Pacitto 15, Nilo, Tognoni 2, Garibotto n.e., Regoli 4. All.: Di Manno. Arbitri: Mattiello di Buggiano e Cavallo di Siena. Parziali: 19-25; 38-31; 53-45. CASTELFIORENTINO – Primo passo verso la semifinale play-off per l’Abc Solettificio Manetti, che al Pala Betti fa sua gara-1 dei quarti di finale contro l’ostico Don Bosco Livorno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Abc si aggiudica gara-1. Decisivo l’ultimo quarto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate L’ultimo quarto è decisivo: l'OraSì cede a Quarrata dopo una gara intensa e combattuta"Sicuramente l’approccio del quarto quarto non è stato a livello degli altri tre, siamo stati distratti in difesa e non abbiamo gestito in attacco",... Playoff: Manfredonia si aggiudica Gara 1 contro CastellanetaLa TUCSON ANGEL MANFREDONIA inizia con una vittoria il percorso nei playoff della Tucson Pub Manfredonia, che supera la Greenergy Magna Grecia Ac.