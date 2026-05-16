Assunzioni under 35 | come funziona lo sgravio Inps

Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026, le aziende che assumono giovani under 35 beneficiano di uno sgravio totale sui contributi previdenziali INPS. Questa misura riguarda le assunzioni effettuate durante tutto il periodo e si applica a tutte le nuove assunzioni di questa fascia di età. L'obiettivo principale è incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, offrendo un sostegno economico alle imprese che assumono con contratti a tempo indeterminato o determinato.

L’esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali per le assunzioni di giovani under 35 effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. È questa la misura principale del Decreto Lavoro per incentivare l’occupazione e la stabilizzazione di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, con particolare attenzione alle aree comprese nella Zes Unica del Mezzogiorno. A renderlo noto è l’Inps con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, che definisce i dettagli operativi dei nuovi incentivi all’occupazione introdotti dall’articolo 2 del Decreto (Bonus Giovani 2026): “Con la presente circolare si illustra l’esonero dal versamento del 100 per... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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