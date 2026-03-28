Bonus giovani 2026 per gli under 35 come funziona davvero | la guida dell’Inps

Il bonus giovani 2026 è stato confermato anche per quest’anno. Si tratta di un'agevolazione rivolta alle imprese che intendono assumere lavoratori under 35. La misura non è destinata direttamente ai giovani, ma ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di questa fascia di età. L’Inps ha pubblicato una guida che spiega come funziona nel dettaglio questa agevolazione.

È stato riconfermato anche per il 2026 il bonus giovani. Si tratta di un’agevolazione pensata non direttamente per i giovani under 35, ma per le aziende che devono assumerli. Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, lo Stato ha confermato, ma soprattutto aggiornato, il bonus per chi assume giovani a tempo indeterminato. I requisiti non sono difficili da possedere ed è facile che moltissimi giovani rientrino nella categoria, rendendo le nuove assunzioni più semplici. L’azienda ha il vero vantaggio, ovvero uno sgravio contributivo del 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto. Anche se non viene rispettato questo requisito, comunque lo sconto contributivo è del 70%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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