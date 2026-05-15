Inps | nuovi sgravi per assunzioni ma no agli apprendisti

L'Inps ha annunciato nuove misure di sgravi fiscali per le assunzioni, con alcune limitazioni precise. Le agevolazioni sono disponibili per le aziende che rispettano determinati requisiti salariali, senza riguardare comunque gli apprendisti. Questi ultimi rimangono esclusi dai benefici previsti, senza modifiche rispetto alle disposizioni precedenti. La normativa stabilisce criteri specifici per accedere agli sconti contributivi e le condizioni da rispettare durante le assunzioni.

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? Domande chiave Quali sono i nuovi vincoli salariali per ottenere lo sgravio?. Perché gli apprendisti rimangono esclusi dai benefici previsti?. Come influirà la retroattività di gennaio sulle aziende già attive?. Chi trarrà vantaggio dalle agevolazioni nelle aree ZES?.? In Breve Decorrenza retroattiva degli sgravi fissata a gennaio per le assunzioni già effettuate.. Valentina Conte riporta vincoli salariali per evitare stipendi troppo bassi.. Incentivi mirati a donne, giovani e aree ZES per lo sviluppo territoriale.. Decreto del primo maggio attualmente al vaglio della Camera dei deputati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INPS PAGA OGGI TRIPLO ACCREDITO: controlla subito! Sullo stesso argomento Lavoro, il piano del Governo: nuovi sgravi per salvare le assunzioniIl governo Meloni prepara un intervento d’urgenza per il prossimo Primo Maggio con l’obiettivo di stabilizzare gli incentivi alle assunzioni,... Ciclone Harry: assunzioni e sgravi fiscali per i ComuniIl ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia a partire dal 18 gennaio 2026, costringendo l’ANCI Sicilia a presentare emendamenti urgenti alla... Bonus assunzioni 2026, dall’INPS le istruzioni sugli incentivi per giovani, donne e ZESL’INPS pubblica le istruzioni sui bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES: requisiti, importi e durata degli incentivi. lavoroediritti.com Bonus Assunzioni, Ecco gli sgravi contributivi per il 2026I chiarimenti in tre circolari dell’Istituto che attuano le previsioni contenute nel decreto 1° maggio (dl n. 62/2026). I datori di lavoro del settore privato potranno godere di uno sgravio contributi ... pensionioggi.it