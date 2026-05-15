Fiamme al piano terra di una villetta donna soccorsa dai sanitari del 118
Oggi, nel primo pomeriggio, un incendio si è sviluppato al piano terra di una villetta nella zona di Assisi. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, mentre una donna presente all’interno è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Fiamme al piano terra di una villetta ad Assisi. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, intorno alle 14.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti in via Ada Negri per un incendio sviluppatosi all’interno dell'abitazione.Le fiamme, probabilmente riconducibili a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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