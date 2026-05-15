Fiamme al piano terra di una villetta donna soccorsa dai sanitari del 118

Oggi, nel primo pomeriggio, un incendio si è sviluppato al piano terra di una villetta nella zona di Assisi. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, mentre una donna presente all’interno è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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