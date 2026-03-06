Rogo a San Miniato | garage distrutto piano superiore inagibile

Un incendio ha interessato una residenza privata a San Miniato, distruggendo un garage e provocando danni anche al piano superiore. Le fiamme hanno causato la totale inagibilità del garage e reso inabitabili gli ambienti sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Un rogo ha colpito il cuore di una residenza privata a San Miniato, trasformando un garage in un inferno di fiamme e fumo denso che ha reso inagibili non solo il locale annesso ma anche gli spazi abitativi superiori. L'intervento dei Vigili del Fuoco, supportati da un'autobotte di rinforzo proveniente dal Comando di Pisa, è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, quando le fiamme avevano già completamente avvolto il locale. Nessun ferito è stato registrato durante l'evento, sebbene i danni provocati dal calore intenso e dalla combustione siano risultati notevoli, costringendo all'interdizione immediata dell'area colpita e delle stanze al piano superiore della casa situata in via delle Eriche.