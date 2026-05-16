A Assisi, un esperto ha sottolineato la necessità di eliminare i debiti dei paesi in difficoltà. Ha evidenziato che il debito potrebbe essere utilizzato come leva per favorire lo sviluppo e ha sollecitato una riflessione sulla protezione dei patrimoni più ricchi attraverso le tasse internazionali. Durante un incontro, sono state poste domande su come convertire il debito in opportunità di crescita e sul motivo per cui i grandi patrimoni continuano a sfuggire a imposizioni fiscali globali.

? Domande chiave Come si può trasformare il debito in uno strumento di sviluppo?. Perché i grandi patrimoni restano protetti dalle tasse globali?. Quali sono le proposte concrete per superare la speculazione finanziaria?. Come può l'etica francescana cambiare i meccanismi del capitalismo moderno?.? In Breve Suor Raffaella Petrini analizza il paradosso della povertà e la finanza come legame positivo.. Carlo Cottarelli evidenzia come la globalizzazione abbia ridotto la povertà per un miliardo di persone.. Il 16 maggio il cardinale Gualtiero Bassetti assegnerà il Premio internazionale Francesco d'Assisi.. Le celebrazioni per il Santuario della Spogliazione proseguiranno fino a domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, Accrocca: ‘Bisogna cancellare i debiti dei paesi in crisi

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