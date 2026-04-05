Franco Ordine ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alle indiscrezioni che vedrebbero il nome di Massimiliano Allegri come possibile commissario tecnico della Nazionale. Durante un intervento, ha dichiarato che non ci sono possibilità di considerare Allegri per quel ruolo e ha affermato che deve essere escluso dalla lista dei candidati. Le sue parole sono state affidate a una conversazione pubblica, senza lasciare spazio a interpretazioni.

Franco Ordine si è espresso sulla Nazionale italiana pochi giorni dopo la sconfitta contro la Bosnia. Il giornalista ha fatto anche chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri. Di seguito, un estratto del suo intervento sulle frequenze di 'Radio Marte'. "Gattuso ha appena sciolto il contratto che lo legava alla Nazionale italiana: adesso si procederà a trovare un allenatore ad interim per la sfida al Cipro e poi il nuovo presidente della FIGC sceglierà il nuovo CT. Allegri bisogna cancellarlo dalla lista dei possibili ct, ha già iniziato a programmare la stagione futura col Milan. Per Conte provo amicizia personale e stima professionale: ha dato prova anche in Nazionale di essere un numero uno, aveva una Nazionale davvero di poca qualità ed ha fatto più del massimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine non ha dubbi: “Bisogna cancellare Allegri dalla lista dei possibili CT della Nazionale”

Milan, Allegri nuovo CT della Nazionale? Ecco cosa filtra dalla sede della FigcL’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ presenta un’analisi sul futuro della panchina azzurra, in un momento delicatissimo per il calcio...

Bellucci sicuro: “Allegri come CT delle Nazionale? Ha la caratura internazionale necessaria”L'argomento della settimana, purtroppo per il calcio italiano, è stata la mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali, con...

Temi più discussi: Dipendenza dai social, non è tutta colpa dell'algoritmo: Un rischio se diventano rifugio emotivo; Movida all'Umbertino, i dubbi dei gestori sul protocollo: Controllare chi entra? Non siamo sceriffi; Gratteri, dopo le minacce la solidarietà è bipartisan: altri boss al carcere duro; Medico no vax radiato dall'Ordine: E' venuto meno alla dignità professionale.

Carceri, il sottosegretario Delmastro non ha dubbi: Assumere forze dell’ordine l’unica soluzione per gestirle. VIDEOAi microfoni di Affaritaliani, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha risposto a una domanda su quale sia oggi, in Italia, l’esempio migliore da mettere in atto per gestire la ... affaritaliani.it

Sicilia. Dubbi di Anaao e Ordine dei medici su Piano per nuova rete ospedalieraDopo la presentazione del piano da parte dell’assessore Gucciardi tiepide le reazioni dei medici. Anaao: Una riorganizzazione sanitaria che desta perplessità. Omceo Palermo: Fortunatamente si ... quotidianosanita.it

Il Messaggero. . “L’identità digitale è l’unico modo per mettere ordine nei social.” Accesso con Spid per i minori, profili fake, hate speech: davvero può cambiare qualcosa Ne parliamo con Riccardo Pirrone, social media manager di Taffo e presidente dell’Ass facebook

Giro dei Paesi Baschi 2026, orario e ordine di partenza della cronometro inaugurale x.com