Assalto allo sportello bancomat di Casalpusterlengo rabbia del sindaco per il video virale sul web

Una banda di ladri ha attaccato e svaligiato un bancomat nel centro di Casalpusterlengo, mentre alcuni giovani passanti erano presenti nei dintorni. Il fatto è stato ripreso da un video che in breve tempo è diventato virale sui social network. Il sindaco ha espresso sdegno per l’accaduto e ha commentato la diffusione del video online. La polizia sta indagando sugli autori dell’irruzione.

Una banda di ladri ha fatto esplodere uno sportello bancomat di via Garibaldi, nel centro di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. L’operazione si è svolta nelle ore della movida del fine settimana, mentre dei giovani che si trovavano nelle vicinanze hanno filmato e incitato i delinquenti che portavano via la refurtiva. Grande la delusione del sindaco Elia Delmiglio per il video diventato virale sul web. L’assalto allo sportello bancomat Attorno alle ore 1:30 della notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, una banda di ladri ha assaltato uno sportello bancomat di via Garibaldi a Casalpusterlengo. Erano quattro i criminali, visti gironzolare per la zona a bordo di un’automobile scura nelle ore precedenti all’assalto da numerosi testimoni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Assalto allo sportello bancomat di Casalpusterlengo, rabbia del sindaco per il video virale sul web Notizie correlate Leggi anche: Bancomat, terrore in piena notte: bomba allo sportello della Bcc. Nuovo assalto nella Puglia flagellata dai banditi Bancomat fatto esplodere a Casalpusterlengo: giovani applaudono, il post del sindacoABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo rapido nella notte nel centro cittadino Una banda composta da quattro individui ha assaltato un bancomat in via... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Colpo grosso al bancomat: sportello distrutto da una forte esplosione e banda in fuga con il bottino; Torna l’incubo della marmotta: devastano il bancomat, in quattro fuggono con 22mila euro; Assalto notturno al Bancomat, colpo a segno a San Nicolò; Assalto al bancomat: sportello distrutto con un’esplosione e ladri in fuga. Assalto allo sportello bancomat di Casalpusterlengo, rabbia del sindaco per il video virale sul webDiventa virale sul web il video di alcuni giovani che applaudono e incitano i ladri nel corso della rapina a un bancomat a Casalpusterlengo ... virgilio.it Nuovo assalto al bancomat, colpita la BCC a TolveFurto con la tecnica della marmotta allo sportello ATM della Banca di credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve. Ladri in fuga, recuperata una parte del bottino ... rainews.it Inter, Dumfries sblocca Palestra: pronto l'assalto se parte l'olandese, ma occhio alla Premier... facebook #Inter, Dumfries sblocca Palestra: pronto l'assalto se parte l'olandese, ma occhio alla Premier... x.com