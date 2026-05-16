Assalto al portavalori Chieste pene per 133 anni

A poco più di un anno dall’assalto a un furgone portavalori avvenuto a San Vincenzo, si è svolta l’udienza del processo con rito abbreviato. Il pubblico ministero ha chiesto condanne complessive di 133 anni e 8 mesi di reclusione per undici imputati, mentre uno di loro è stato assolto. Durante la requisitoria, sono stati ascoltati i rappresentanti dell’accusa e sono state presentate le richieste di pena. La discussione prosegue con le eventuali arringhe degli avvocati.

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