Assalto al portavalori Chieste pene per 133 anni
A poco più di un anno dall’assalto a un furgone portavalori avvenuto a San Vincenzo, si è svolta l’udienza del processo con rito abbreviato. Il pubblico ministero ha chiesto condanne complessive di 133 anni e 8 mesi di reclusione per undici imputati, mentre uno di loro è stato assolto. Durante la requisitoria, sono stati ascoltati i rappresentanti dell’accusa e sono state presentate le richieste di pena. La discussione prosegue con le eventuali arringhe degli avvocati.
A poco più di un anno dall’assalto al furgone portavalori a San Vincenzo, nell’udienza del processo (con rito abbreviato), il pubblico ministero Ezia Mancusi nel corso della requisitoria davanti al gup di Livorno, ha chiesto condanne per 133 anni e 8 mesi per undici imputati e un’assoluzione. L’assalto venne ripreso dai telefonini della gente e diventato noto anche per il grido "Ajo, tutti ci siamo". I video furono utili all’indagine, ma la competenza e la costanza dei carabinieri del nucleo investigativo di Livorno in collaborazione con il pubblico ministero Mancusi, portarono all’arresto di tutti i componenti della banda che si trovano in carcere in Sardegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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