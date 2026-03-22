Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla banda dei portavalori, con l’accusa di aver preso parte a rapine violente. Gli arrestati sono stati tradotti in carcere e contestata loro l’aggravante mafiosa, che potrebbe portare a pene fino a 25 anni di reclusione. Durante un interrogatorio uno di loro ha dichiarato di non aver saputo nulla delle intenzioni criminali del gruppo.

"Mi dispiace, non sapevo che avessero in mente una cosa del genere. Sono dispiaciuto, mi assumo le mie responsabilità". E’ stato l’unico il 60enne Carmine di Benedetto, residente a Castelvetro, ieri mattina a parlare dinanzi al Gip Scarpa nell’ambito dell’udienza di convalida degli arresti, avvenuta in carcere. Parliamo della banda composta da 14 persone, quasi tutte provenienti dalla zona di Cerignola e Foggia (Puglia) e arrestate nel corso del blitz ad alta tensione della polizia lo scorso mercoledì pomeriggio a Vignola, nel covo dei rapinatori. Come noto la banda di lì a poco avrebbe assaltato armata fino ai denti, con mitragliatori Ak 47, armi automatiche, chiodi ed esplosivi, un blindato della Battistolli in viaggio sull’autostrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La banda dei portavalori. Gli arrestati restano in carcere. Contestata l’aggravante mafiosa. Rischiano pene fino a 25 anni

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