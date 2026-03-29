In una causa giudiziaria a Bellusco, si sono chiesti fino a cinque anni e quattro mesi di reclusione per un gruppo accusato di aver messo in atto un sistema di truffe e riciclaggio legato all'acquisto di veicoli. L'inchiesta riguarda un'associazione che avrebbe operato nel settore automobilistico, coinvolgendo presunte attività illecite di natura finanziaria.

Bellusco (Monza), 29 Marzo 2026 - Chieste pene fino a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'autoriciclaggio di auto. Più di un centinaio di vetture, comprate in tutta Italia con finanziamenti o contratti di leasing di cui poi non venivano pagate le rate e venivano rivendute a ignari clienti. Le ha presentate la Procura di Monza per i processi con il rito abbreviato, all' udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Silvia Pansini, in cui tre società finanziarie si sono costituite parti civili per avere un risarcimento dei danni. Truffe sull’acquisto d’auto, la Procura: giudizio immediato Gli arrestati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellusco, truffa alle finanziare e riciclaggio sull’acquisto di auto: chieste pene oltre i 5 anni

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