Paziente morta dopo l’intervento al Policlinico la Corte d’appello assolve il medico | Il fatto non sussiste

Il processo d’appello riguardante la morte di una donna di 49 anni avvenuta nel 2017 al Policlinico di Messina si è concluso con l’assoluzione piena del medico coinvolto. La donna, dirigente di banca e responsabile di una filiale, era deceduta dopo un intervento chirurgico. La Corte ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo così il procedimento giudiziario senza condanne o altre misure.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui