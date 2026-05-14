Paziente morta dopo l’intervento al Policlinico la Corte d’appello assolve il medico | Il fatto non sussiste
Il processo d’appello riguardante la morte di una donna di 49 anni avvenuta nel 2017 al Policlinico di Messina si è concluso con l’assoluzione piena del medico coinvolto. La donna, dirigente di banca e responsabile di una filiale, era deceduta dopo un intervento chirurgico. La Corte ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo così il procedimento giudiziario senza condanne o altre misure.
Si chiude con un’assoluzione piena il processo d’appello legato alla morte di una donna di 49 anni, dirigente di banca e responsabile della filiale Unicredit di San Filippo, deceduta il 30 luglio 2017 al Policlinico universitario di Messina dopo un intervento chirurgico.La Corte d’appello ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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