Scontri sfiorati con i tifosi dell’Udinese | sei ultras colpiti da 28 anni di Daspo

Durante un episodio recente, sei tifosi del Taranto sono stati destinatari di provvedimenti di Daspo, con un totale di 28 anni di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Gli scontri sono stati sfiorati con i tifosi dell’Udinese e non si sono verificati feriti o arresti. I provvedimenti sono stati emessi dalle autorità sportive per comportamenti violenti.

Sei tifosi del Taranto sono stati colpiti da provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) per un totale di 28 anni complessivi. Le misure sono state adottate dal questore di Lecce dopo i disordini avvenuti lo scorso 8 febbraio lungo la strada statale 613, tra le province di Brindisi e Lecce. La misura più pesante riguarda un giovane di 23 anni, già destinatario in passato di due Daspo, che non potrà accedere agli stadi per dieci anni e dovrà presentarsi a firmare per cinque anni durante lo svolgimento delle partite. Un altro tifoso di 25 anni, anch'egli recidivo, è stato colpito da un divieto di cinque anni, con obbligo di firma per due stagioni sportive.