Carla la prof fa i video su Tik Tok | Le mie ‘Capsule di letteratura’ per liberare i classici dai manuali

Una docente di Pesaro ha iniziato a pubblicare video su TikTok intitolati “Capsule di letteratura”, con l’obiettivo di rendere i classici più accessibili e coinvolgenti. I contenuti sono rivolti principalmente a un pubblico di over 40, e nel corso delle settimane ha attirato l’attenzione di molti utenti sulla piattaforma. La docente utilizza i social per condividere approfondimenti e riflessioni sulla letteratura italiana.

Se è vero che sui social si ritrovano gli amori di gioventù, una professoressa pesarese ha riacceso la passione per la letteratura italiana tra gli over 40, in un'aula del tutto inaspettata: quella di TikTok. Carla Lattanzi, insegnante di lettere in un istituto tecnico di Pesaro, sta conquistando un pubblico adulto che desidera riavvicinarsi a Pirandello, Montale e Ariosto, senza dover riprendere in mano i vecchi libri di scuola, grazie al suo progetto social "Capsule di letteratura" che ha collezionato migliaia di visualizzazioni. Da dove nasce l'idea delle "Capsule di letteratura"? "Lavorando in un istituto tecnico, mi capita di spiegare autori complessi a ragazzi che hanno maggiore inclinazione per le materie scientifiche.