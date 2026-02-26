Video offensivi su Tik Tok | 12enne costretta a lasciare la scuola

Una ragazza di 12 anni ha smesso di frequentare la scuola dopo che alcuni video offensivi sono circolati su Tik Tok. La studentessa, già segnata da alcune difficoltà, sarebbe stata presa di mira da alcuni compagni sui social. La vicenda ha suscitato attenzione tra genitori e insegnanti. La scuola sta valutando i prossimi passi per affrontare la situazione.