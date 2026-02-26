Video offensivi su Tik Tok | 12enne costretta a lasciare la scuola
Una ragazza di 12 anni ha smesso di frequentare la scuola dopo che alcuni video offensivi sono circolati su Tik Tok. La studentessa, già segnata da alcune difficoltà, sarebbe stata presa di mira da alcuni compagni sui social. La vicenda ha suscitato attenzione tra genitori e insegnanti. La scuola sta valutando i prossimi passi per affrontare la situazione.
Un caso di presunto cyberbullismo scuote la comunità di Eboli. Una studentessa di prima media, già seguita per alcune fragilità psicologiche, avrebbe interrotto la frequenza scolastica dopo essere finita nel mirino di alcuni compagni sui social. A raccontare la vicenda è il quotidiano La Città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: La madre denuncia l'aggressione subita dalla figlia minorenne: "Ginocchiate in testa e unghie strappate per un video su Tik Tok"
